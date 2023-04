Motoboy morre após ser baleado durante ação policial na Chapada do Rio Vermelho

Um motoboy morreu após ser baleado durante uma troca de tiros no bairro da Chapada do Rio Vermelho. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira (24).

A vítima foi identificada como Wellington Vinícius Santos de Jesus, de 22 anos. Segundo informações da Polícia Civil, ele e uma mulher foram socorridos por uma viatura da Polícia Militar para o Hospital Geral do Estado (HGE) após serem baleados durante um confronto entre homens armados e policiais.

Segundo a polícia, um homem apontado como autor de assaltos nos bairros do Rio Vermelho e da Pituba foi encontrado pela 40ª CIPM (Nordeste de Amaralina). Ele foi flagrado na noite de segunda-feira (24), com um veículo modelo HB20 roubado e um revólver.

Equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) patrulhavam na Chapada do Rio Vermelho, quando decidiram abordar o condutor do veículo. O criminoso atirou contra os PMs e tentou fugir.

Após confronto, ele acabou ferido. Segundo a polícia, ele foi socorrido, mas não resistiu. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, um celular e 50 reais. O veículo, com restrição de roubo, será devolvido ao proprietário.

Segundo a página Nordeste Eu Sou - perfil dedicado às notícias do Complexo do Nordeste de Amaralina -, familiares de Wellington relataram que ele é morador da Rua do Gás, no Vale das Pedrinhas, e estava jogando bola com um grupo de amigos quando os policiais chegaram atirando. Segundo a família, o motoboy já chegou morto ao hospital.