Motociclista bêbado é preso sem habilitação e transitando com moto roubada na Bahia

Um motociclista foi flagrado transitando alcoolizado, sem carteira nacional de habilitação e com uma moto roubada em Ribeira do Pombal, no nordeste da Bahia. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Km 174 da BR 110,na noite de 21 de julho. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (28).

A equipe da PRF realizava fiscalização voltada à prevenção de acidentes quando usuários da rodovia informaram que o condutor de uma moto estava dirigindo de forma perigosa, fazendo zigue-zague pela rodovia, na eminência de causar algum acidente, colocando em risco a segurança de todos.

Em seguida, os policiais conseguiram visualizar o veículo e flagraram o condutor que estava sem capacete, com os faróis apagados e mudando de faixa constantemente. Foi dada ordem de parada, porém o comando não foi atendido.

Após algum tempo de acompanhamento tático, os PRFs conseguiram interceptar a moto e na abordagem perceberam que o homem apresentava sinais claros de embriaguez como odor etílico, olhos vermelhos, fala arrastada e ideias desconexas. Ele foi submetido ao teste com etilômetro, cujo resultado aferiu 1,55 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões) - índice quase 5 vezes maior do valor considerado como crime que é de 0,34 mgL.

Dando continuidade à ocorrência e fiscalização detalhada na Pop 100, foi verificado que o veículo apresentado, tratava-se de uma motocicleta com ocorrência de roubo registrada no município de Antas (BA), em agosto de 2020.

O homem que é inabilitado foi preso em flagrante delito e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos legais.

Além de detenção por crime de trânsito, a multa por alcoolemia custa R$ 2.934,70 e gera 7 pontos na carteira, valor que é duplicado em caso de reincidência. Ademais, ocorre a penalidade administrativa que suspende ou proíbe o motorista de obter a habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor por um período de 12 meses.