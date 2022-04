Motociclista é agredido com tapa no rosto durante abordagem policial em Salvador

Um motociclista foi agredido com um tapa no rosto durante uma abordagem da Polícia Militar, na noite de sábado (2), no bairro de Narandiba, em Salvador. Pessoas que estavam no local registraram a situação e publicaram o vídeo nas redes sociais.

A situação ocorreu na Avenida Edgard Santos e no vídeo, é possível ver três policiais militares em volta do homem. As imagens não mostram nenhum movimento abrupto do motociclista antes do policial, repentinamente, ir para cima dele e agredi-lo com um tapa.

Depois da agressão, o homem ergue os braços em posição de rendição, é revistado pelo mesmo PM que o agrediu e algemado com as mãos para trás.

A Polícia Militar informou, através de nota, que foi realizada uma operação conjunta entre o Esquadrão Águia e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Avenida Edgard Santos, no sábado (2). "Após abordarem duas pessoas que estavam em uma motocicleta, os prepostos da PM e do Detran foram ofendidos pelo condutor do veículo", disse a corporação.

Segundo a PM, o homem teria se recusado a realizar o teste de alcoolemia e, diante dessa situação e seguindo os protocolos técnicos, foi solicitada a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor, a chave e documento da moto, para que fosse feito o registro e autuação da recusa do teste, conforme prevê o artigo 165 A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).