Motociclista morre após acidente na Avenida Paralela

Um acidente envolvendo uma moto e um carro resultou no falecimento do motociclista Tiago Valente Pereira Alves, de 39 anos. De acordo com a Transalvador, a batida aconteceu por volta das 11h50, próximo ao restaurante Rei da Pamonha, no sentido centro.

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente.

A vítima tinha habilitação apenas na categoria D, o que não dava permissão a ele para pilotar motocicletas, como fazia no momento do acidente.

Os veículos foram removidos do local por volta das 15h e levados para o pátio de uma delegacia para a realização de perícia. Por conta do acidente, o tráfego na Paralela ficou congestionado.