Motociclista nu é parado por polícia na Alemanha: 'Tá calor, né?'

Os policiais do estado de Brandenburg, na Alemanha, passaram por uma situação no mínimo inusitada nesta sexta-feira (26). Eles pararam um motociclista que estava pilotando trajando unicamente sandálias e um capacete.

Ao ser questionado pelos oficiais sobre a razão do traje minimalista, ele apenas disse: "Tá calor, né?"

A temperatura desta quarta-feira bateu recorde na Alemanha de dia mais quente nos últimos 70 anos, ultrapassando a marca de 38,5 graus Celsius. Países próximos também registraram altas temperaturas. De acordo com cientistas, isso pode se tornar algo mais frequente devido ao aquecimento global.

Segundo meteorologistas, uma explosão de ar quente do norte da África provocou a onda de calor no início do verão europeu, que poderia enviar termômetros acima de 40 graus Celsius na França, Espanha e Grécia nesta quinta e sexta-feira.