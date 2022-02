Motorista bate carro em pedágio na BR-324 e é preso com R$ 7,5 mil na cueca

Um carro roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após um acidente no KM 559 da BR-324, em Amélia Rodrigues. O Fox bateu na mureta de proteção de uma cabine da praça de pedágio de Amélia Rodrigues.

Após os primeiros socorros, os policiais chegaram ao local e fizeram uma vistoria no interior do carro, onde acharam uma faca que estava no banco do passageiro. Depois, os policiais fizeram uma revista pessoal no motorista e os policiais acharam quase R$ 7.500 escondidos na cueca.

Além disso, os policiais verificaram que o documento de identidade entregue por ele tinha indícios de falsificação, pois estava com a foto do suspeito e com o nome de uma outra pessoa.

Após pesquisa nos sistemas de segurança, os policiais detectaram que se tratava de um veículo com registro de furto.

O motorista de 31 anos confessou o crime e disse que furtou o carro na cidade de Petrolina (PE) e pretendia levar para a capital baiana. Ele não explicou a origem do dinheiro encontrado na cueca. O motorista tinha uma extensa ficha policial por crimes praticados em Pernambuco.

Ele foi encaminhado junto com os documentos para uma delegacia, para registrar o caso.