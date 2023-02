Motorista bêbado é preso após se envolver em acidente na Bahia

Policiais Rodoviários Federais prenderam na noite de segunda-feira (06), um homem por dirigir alcoolizado. A prisão aconteceu na altura do quilômetro 573 da BR 324, trecho do município de São Sebastião do Passé, no Recôncavo Baiano.

Por volta das 19h00, uma equipe da PRF realizava fiscalização voltada à prevenção de acidentes quando visualizou que o condutor de um Onix estava dirigindo de forma perigosa, fazendo zigue-zague pela rodovia.

Foram feitas várias tentativas de parada, com o uso dos dispositivos sonoros e de iluminação (giroflex), porém a ordem foi desrespeita pelo condutor que saiu em alta velocidade.

A perseguição se prolongou por 10 quilômetros na rodovia e o automóvel só parou após o motorista perder o controle da direção e colidir na traseira de outro carro.

Ao se aproximarem do motorista do Onix, os policiais perceberam que o homem apresentava sinais claros de embriaguez como fala arrastada, odor etílico, andar cambaleante e ideias desconexas.

Ele foi submetido ao teste com etilômetro e ao soprar o ‘bafômetro’, o resultado aferiu 1,14 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), bem acima do 0,05 necessário para configurar infração e do 0,34, que já configura crime.

Dada às circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Lauro de Freitas (BA) e apresentada à autoridade policial de plantão.