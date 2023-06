Motorista bêbado tenta fugir de fiscalização da PRF, mas é preso em Barreiras

Um motorista foi preso depois de tentar fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-242, em Barreiras, no oeste baiano, neste sábado (3).

Quando o motorista não atendeu à ordem de parada, a equipe da PRF imediatamente começou a seguir o veículo, que foi interceptado na altura do KM 799 da rodovia.

Na abordagem, eles constataram que o motorista tinha sinais de embriaguez e ele passou por um teste de bafômetro. O resultado apontou concentração de 0,91 mg de álcool por litro, quase 3 vezes ao superior do que é configurado como crime de trânsito.

O motorista, um pedreiro de 43 anos que não teve nome divulgado, foi autuado por dirigir sob influência de álcool, infraçção gravíssima com multa de R$ 2.934,70, que ainda suspende o direito de dirigir por 12 meses. Se for reincidente no período de um ano, o valor é dobrado e a CNH cassada.

Depois, o motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.