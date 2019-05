Motorista da Uber ameaça humorista Yuri Marçal: 'Vou ter que te dar um tiro'

O humorista carioca Yuri Marçal foi ameaçado por um motorista da Uber na noite desta terça-feira (28), em Porto Alegre. Em denúncia publicada nas redes sociais instantes depois do caso, Yuri escreveu: "ACABEI DE SER AMEAÇADO POR UM RACISTA DO @uber_br !Ainda estou muito nervoso e não tenho condições de digitar, mas espalhem esse post por favor!". Na postagem, ele compartilhou um vídeo explicando a situação, e também prints e fotos que pudessem ajudar na identificação do motorista.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

De acordo com Yuri, quando o carro chegou, um Chevrolet Cobalt de placa AYY-5457, o produtor que o acompanhava sentou no banco da frente, e ele no banco traseiro, atrás do motorista, que de imediato soltou a seguinte ameaça: “Não fique atrás de mim senão vou ter que de dar um tiro por questões de segurança“.

Muito abalado, Yuri gravou um vídeo explicando que não havia entendido o que o motorista disse e fez questão de se certificar se ele havia falado aquilo mesmo. Ao ouvir a confirmação, Yuri desceu do carro em movimento e pediu para o produtor cancelar a viagem. Fora do carro, pegou o celular, tirou fotos da placa e fez os prints da corrida. Nos stories, horas depois e um pouco mais calmo, ele detalhou a situação, agradeceu a quem repercutiu o caso e voltou a cobrar um posicionamento da Uber.

"Bom galera, acabei de chegar do show em Porto Alegre. Eu já vou começar falando que eu to bem machucado. O show cicatrizou bastante, foi incrível, quero agradecer a todo mundo que colou nos dois shows, me jogaram uma energia muito boa, principalmente nesse segundo que foi a transição entre o caso desse racismo e o show. Mas eu tô machucado, não fisicamente, graças aos deuses, mas dói, tá ligado?!", desabafou.

"Não sei se por tratar dessas pautas nas minhas piadas, eu comecei...Não que eu achasse que essas paradas não fossem acontecer comigo, nunca passou isso pela minha cabeça...Mas é como se fosse um cardiologista, guardadas as devidas proporções, que todo dia salvasse vários corações e na minha cabeça eu pensasse que nunca fosse enfartar, sabia como funcionava isso. Mas não, não é assim, nunca foi isso, e nunca vai ser. É assim que a sociedade vai ver a gente, por mais que você seja famoso, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você ocupe um lugar. Foi muito pesado o que aconteceu! Eu nunca fui ameaçado de tomar um tiro, nunca fui ameaçado de morte", contou.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

E seguiu explicando o que já havia dito no primeiro vídeo, compartilhado no feed. "O Erick é meu produtor, é preto também, e entrou na frente, eu entrei atrás do maluco e o maluco falou duas, três vezes, que se eu não saísse dali, ele iria atirar. Assim. No momento, a gente ficou: "É sério isso?". Ele disse que era. Ele se sentiu ameaçado e quis me ameaçar. Eu abri a porta com o carro em movimento, bati, xinguei ele para car***, tirei a foto, ele tentou dar uma ré para me atrapalhar, tirei a foto, publiquei. Ele ainda rondou em volta do hotel. Agora estou bem protegido. Agradeço todo mundo que ajudou a ter repercussão, à galera que está me mandando mensagem prestando solidaridade, a galera da mídia que está ajudando esse caso a ganhar a proporção que, infelizmente, ele tem que ter", agradeceu.

Yuri pediu que as pessoas sempre exponham e publiquem essas atitudes de discriminação pesadíssimas. "O cara que é racista, homofóbico, misógino, ele precisa ter medo. Ele precisa ter medo de ser exposto, de ser preso, de que aconteça o mesmo com ele, algum tipo de violência com ele. Então, exponham e denunciem", pediu.

Em nota, a Uber informou que "tem uma política de tolerância zero a qualquer forma de discriminação nas viagens com o app. Assim que soubemos do caso, entramos em contato com o usuário para oferecer apoio e bloqueamos a conta do motorista".

Segundo o humorista, na manhã desta quara-feira (29) todas as devidas provicdências jurídicas seriam tomadas. "E Uber, banir o motorista é obrigação, quero políticas ações/antirracistas", escreveu.

Yuri foi apoiado por uma série de amigos, entre eles os atores Lázaro Ramos e Érica Brás, que disseram estar disponíveis para o que ele precisasse. O jornalista e ativista social Manoel Soares escreveu: "Meu irmão, já vivi isso inúmeras vezes em Porto Alegre, cidade que amo, mas que tem um ambiente propício para que o racismo prolifere. Estou com vc, só peço que se cuide que em situação similar fui seguido por semanas e ameaçaram até ir atrás de meus filhos. Sonho o dia em que os racistas terão vergonha de fazer isso, até lá temos que ser firmes. Estamos juntos meu irmão".

Quem também endossou o apoio foi o youtuber Felipe Neto: "Se precisar de qualquer coisa conta comigo irmão. Fiquei enjoado vendo isso", escreveu. Yuri agradeceu dizendo: "Tua denúncia e teu apoio foram muito importantes, obrigado, aliado ❤"