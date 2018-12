Motorista de aplicativo é baleado durante assalto em Brotas

O motorista do aplicativo Uber Luiz Alberto da Silva, 63, foi baleado no início da manhã desta quinta-feira (13), próximo ao Condomínio Vale das Flores, em Brotas.

Segundo o CORREIO apurou no posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE), Luiz estava parado em seu carro de trabalho, um Corsa de placa OZJ-6920, quando foi abordado por dois indivíduos - um deles com farda de mototaxista e outro com camisa do Barcelona, que anunciaram o assalto.

A cena foi flagrada em vídeo:

O motorista ficou assustado com a situação e demorou de sair do veículo. Por conta dessa demora, um dos assaltantes atirou e depois fugiu.

Luiz Alberto foi socorrido por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi então encaminhado para o HGE, onde está internado.

