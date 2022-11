Motorista de aplicativo é morto a tiros em Pirajá; carro foi achado em Pau da Lima

Um homem identificado como Ramon dos Santos Miranda, 26 anos, foi morto a tiros no bairro de Pirajá, em Salvador, durante a madrugada desse domingo (13). Ramon era motorista por aplicativo e estava trabalhando quando o crime aconteceu. Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), a vítima, que tinha sido baleada na cabeça, chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da San Martin, mas não resistiu.

Caçula entre cinco irmãos, Ramon foi criado no mesmo bairro, Pirajá, onde a família ainda mora. Ele, no entanto, vivia há cerca de três anos em Itapuã com a esposa. O homem deixa um filho, de 2 anos, fruto de um relacionamento anterior.

De acordo com a mãe da vítima, Geovânia dos Santos, 51, o carro, que era alugado, foi encontrado em Pau da Lima, com vestígios de sangue. “Acharam o carro em Pau da Lima, mas ele, não. Sumiu ele e o celular”, contou a mãe, às lágrimas, antes de ter recebido a confirmação da morte de seu filho.

O último contato conhecido do motorista por aplicativo, que exercia a profissão há três anos, foi à 1h, falando com a esposa, como costumava fazer quando estava fora de casa. Seu irmão por parte de pai, Anderson Miranda, 43, revelou que já tinha aconselhado o caçula a trabalhar apenas durante o dia. “Falta de aviso não foi. Eu cansei de dizer: ‘Véi, pouco, com Deus, é muito. Para com isso [trabalhar à noite]’”, se lamentou Anderson.

Segundo o padrasto de Ramon, Jonas do Nascimento, 57, o jovem não tinha inimizades e estava em busca de sua independência financeira. “É um menino bom, não se envolve com nada, trabalhador…”, disse Jonas, que o tinha como filho. O corpo do motorista por aplicativo será enterrado nesta terça-feira (15), às 13h30, no Cemitério Municipal de Brotas.

A reportagem entrou em contato com uma das duas empresas nas quais Ramon tinha cadastro como motorista, o inDrive. Esta respondeu que a última viagem do rapaz, cadastrado na plataforma desde setembro de 2020, foi no sábado (12), às 22h, com saída de Pirajá e destino a um hotel em Pernambués. O trajeto foi concluído em 28 minutos. “Ele completou a viagem com sucesso e recebeu, ainda, cinco estrelas pela corrida”, informou o comunicado do inDrive.

A Polícia Civil também foi procurada para informar sobre o andamento da investigação e ainda não comentou o caso.