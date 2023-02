Motorista de aplicativo morre após ser esfaqueado por assaltantes em Salvador

Um motorista de aplicativo morreu após ser esfaqueado durante um assalto na noite do sábado (25), no final de linha do Novo Horizonte, região do bairro da Sussuarana, em Salvador.

De acordo com o Sindicato dos Motoristas por Aplicativo da Bahia (Simmactter), Marcos Paulo Pinheiro, de 48 anos, fazia uma corrida na região quando o passageiro anunciou o assalto e o esfaqueou nas costas. O carro foi levado pelo assaltante.

O motorista passou por cirurgia durante a madrugada do domingo (26), mas faleceu na manhã desta segunda (27).

O sepultamento será na terça-feira (28) na cidade de Camaçari, onde moram familiares de Marcos. O motorista era natural de São Paulo, mas morava em Salvador há anos.

Procurada, a Polícia Civil não deu um retorno até a publicação da matéria.