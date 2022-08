Motorista de aplicativo morto a tiros no porta-malas do carro é enterrado: 'Deus abençõe meu filho e tome conta'

O corpo do motorista de aplicativo Ednael Santos Moura, 40 anos, morto a tiros enquanto estava trancado no porta-malas do próprio veículo na CIA-Aeroporto, na Região Metropolitana de Salvador, foi velado e enterrado na tarde desta quinta-feira (11) no cemitério Bosque da Paz. Uma multidão formada por amigos, colegas de trabalho e parentes desolados acompanharam o cortejo sob clima de tristeza.

Na caminhada até onde Ednoel foi sepultado, as pessoas presentes se emocionaram. Com a sepultura já fechada, um dos colegas, que não se identificou, foi aos prantos. "Roubaram a vida dele, nosso amigo não merecia isso", disse ele enquanto era consolado por outro conhecido.

Antes de trabalhar como motorista de aplicativo, o rapaz foi rodoviário e funcionário de uma empresa de coleta de lixo, mas há um ano e meio perdeu o último emprego e começou a atividade de motorista de aplicativo particular. Ainda sem acreditar no que aconteceu, o pai de Ednael, Edvaldo Santos, lamentou a perda do filho e desejou que ele estivesse em um lugar bom.

Nessa demissão ele foi procurar o que fazer, porque tem família. Para levar o pão de casa para os filhos dele foi rodar uber. Em casa estamos pensativos, tanto eu como a mãe dele, minha esposa, que criou ele como se fosse filho. Digo a você pai, entrego nas mãos de Deus e que ele abençõe meu filho e tome conta, Senhor, do lado seu”, pediu o pai de Ednael.

Bastante abalada, a madrasta do rapaz não teve condições de ir ao enterro. Também emocionados, a maioria dos presentes preferiu não conversar com a imprensa. Na despedida, para além do choro dos mais próximos ao motorista, o semblante de abalo era comum também entre os conhecidos que conviveram com ele.

“Se eu disser que está fácil vai ser mentira. É uma perda grande para nós que conhecemos o cara que ele era. Ninguém esperava que isso pudesse acontecer da maneira que aconteceu, é o que mais nos machuca”, declara um amigo do rapaz, sem se identificar.

Após o sepultamento, parentes e amigos mais próximos continuaram no cemitério por mais alguns minutos relembrando momentos que viveram com Ednael, e ao mesmo tempo lamentando a perda precoce e dolorosa.

