Motorista de aplicativo que dirigia Rodrigo Mussi já se envolveu em outros acidentes

O motorista que dirigia o veículo que deixou ferido o ex-BBB Rodrigo Mussi já esteve envolvido em outros acidentes de carro antes. Kaíque Faustino Reis, de 24 anos, já se envolveu em, pelo menos, quatro colisões, segundo boletins de ocorrência obtidos pelo UOL. Mussi está no hospital, se recuperando de um traumatismo craniano. Kaíque não ficou ferido, pois usava cinto de segurança.

Leia mais: 'Devo ter cochilado', diz motorista que dirigia para ex-BBB Rodrigo Mussi

Kaíque bateu em um caminhão carregado de soja na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Na noite de 8 dezembro de 2021, entretanto, o motorista de aplicativo também atingiu a traseira de outro automóvel. No B.O da época, o motorista do outro veículo afirmou que aguardava o semáforo abrir quando sofreu um "forte impacto" na traseira. Kaíque negou a versão, e alegou que o outro motorista freou bruscamente, sem que houvesse tempo de ele frear. Ele levava duas passageiras.

Em outubro do ano passado, ele relatou na internet outra ocasião similar. Kaíque bateu na traseira de um veículo que aguardava a passagem de um pedestre na faixa. A mulher do carro foi atendida em um hospital regional.

Em fevereiro de 2021, outra colisão teve vez, quando Kaíque bateu em Osasco, São Paulo. Segundo contou a polícia, ele tentava desviar de um cachorro, dentro da garagem de um prédio.

Acidente de Rodrigo Mussi

"A corrida apareceu pra mim no aplicativo, peguei ele no Presidente Altino e vim trazer para a Consolação. Aqui no meio da marginal eu só vi o airbag na minha cara. Provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa e infelizmente teve esse acidente", disse o motorista Kaique Reis em entrevista ao Bom Dia SP.

Ainda em entrevista ao Bom Dia SP, o motorista disse que pediu para ele usar o dispositivo de segurança. "Na hora da batida eu estava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar o cinto também, porém não tenho que ficar toda hora olhando pra trás pra ver se o cara tá de cinto ou não. É da cabeça do cara", acrescentou.

Segundo Kaique, Rodrigo foi socorrido consciente e sugeriu que o ex-BBB estava embriagado. "Ele saiu [socorrido] de Bombeiro na maca. Tava falando um meio enrolado. Mas por conta do álcool também não estava com um diálogo muito bom", concluiu.

A polícia fez o teste do bafômetro em Kaique e no caminhoneiro, mas não houve a constatação de álcool.

Na noite da quarta-feira (30), o ex-BBB esteve no estádio do Morumbi para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, entre São Paulo e Palmeiras. No Instagram, ele comemorou a vitória time por 3x1 ao lado do também ex-BBB Guilherme Napolitano.