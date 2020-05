Motorista de app é preso transportando 70kg de maconha perto de Alagoinhas

Um motorista de aplicativo, que não teve a identidade divulgada, foi preso após ser flagrado 70 quilos de maconha em forma de tabletes na madrugada deste domingo (31). Ao ser abordado por policiais rodoviários federais, o condutor, de 33 anos, disse que era motorista de aplicativo e foi contratado por R$ 2 mil para realizar o transporte da droga de Salgueiro (PE) até a capital baiana.

A equipe abordou o condutor do Chevrolet/Spin, de placas de Salvador, no km 101 da BR-101, nas imediações de Alagoinhas. Inicialmente, os policiais rodoviários solicitaram os documentos de porte obrigatório para consulta nos sistemas da polícia.

Durante revista no interior do automóvel, os agentes encontraram a droga. O motorista informou que deixaria a maconha em um local próximo a um supermercado localizado na Rótula do Abacaxi.

Diante das circunstâncias de flagrante delito, o motorista foi preso e encaminhado, com a droga e o veículo, para a delegacia da Polícia Civil em Alagoinhas. O flagrante ocorreu dentro das fiscalizações da Operação Tamoio em Alagoinhas (BA).