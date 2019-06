Motorista de Uber leva argentinos e ganha ingresso pro jogo

Em meio a tanta gente em Salvador para ver Argentina x Colômbia pela Copa América, um baiano foi premiado com o bilhete da sorte – ou melhor, literalmente, com a chamada de Uber da sorte – e pôde ver Lionel Messi na Fonte Nova neste sábado (15).

Diógenes Nascimento, de 36 anos, é motorista de aplicativo e estava tentando ganhar o dia fazendo corridas de argentinos e colombianos que chegavam ao Aeroporto de Salvador. Foi aí que recebeu a chamada de Marcelo, Adrian e Lautaro, turistas de Buenos Aires.

Diógenes é quem conta: “Estava levando eles para o hotel no Rio Vermelho – viagem longa, né? – e viemos conversando. Daí Adrian falou com os caras 'e esse ingresso aqui a gente vai fazer o quê?'. Um amigo deles não tinha vindo e estavam com o ingresso sobrando”.

“Eu fiquei de antena ligada, né? Pensei: se eles quiserem vender não posso comprar, mas se falarem de dar para alguém...”, completou o baiano.

Foi aí que Diógenes, segundo o próprio destaca, usou toda a malandragem e toda a simpatia de bom baiano: “Quando um deles falou de dar para alguém eu disse 'pronto, dá pro baiano aqui que eu vou ver o jogo com vocês e vou torcer pela Argentina'”.

De camisa do Bahia, Diógenes posa com Marcelo, Adrian e Lautaro (Foto: Acervo pessoal)

Foi o suficiente para os argentinos entrarem na 'onda' do motorista. Diógenes, que fez aniversário no último dia 3, não conteve a alegria. Emocionado, mandou um vídeo para os amigos no WhatsApp.

“Aí é oportunidade única, pai! Fui o sortudo do dia e agora é torcer pela Argentina. Ter a chance de ver Messi, melhor do mundo, ao vivo foi um baita de um presente de aniversário”, completou.