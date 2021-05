Motorista desaparece com vacinas e é encontrado bêbado; 'desvio' foi em prostíbulo

Um motorista que transportava uma remessa de doses da vacina contra a covid-19 desapareceu antes de realizar a entrega das doses. Ele foi encontrado horas depois por policiais, com sinais de embriaguez e informou que havia parado em um prostíbulo. O homem precisou se explicar na delegacia.



O caso aconteceu na última quarta (5) em Santo Antônio do Leste, no Mato Grosso, a 376 km de Cuiabá. O homem não apareceu no local da entrega das vacinas, e não respondeu às tentativas de contato feitas pela Secretaria de Saúde da cidade, que aguardava doses de imunizantes da covid-19 e também da Influenza. As informações são do UOL.



De acordo com o Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil foi acionada pela Prefeitura no início da noite. O motorista teria retirado as doses por volta das 15h, no Escritório Regional de Rondonópolis (MT), mas não apareceu dentro do horário combinado com a equipe de saúde de Santo Antônio do Leste.



A Polícia Civil acionou militares para fazer blitz na tentativa de localizar o homem, que foi encontrado no momento em que saía de Primavera do Leste (MT), uma cidade vizinha do destino final.



Os policiais informaram que o homem estava embriagado e com marcas de batom na roupa. Ele foi levado para a delegacia. No depoimento, o homem afirmou que o desvio teve como para um prostíbulo. Ele afirmou que após se embriagar, perdeu o horário de retornar com as doses de vacina. Ele foi ouvido e liberado após assinar um termo circunstanciado.



Prefeitura de Santo Antônio do Leste informou que abriu procedimento interno contra o servidor e que o funcionário foi afastado de suas funções para apuração do caso. A Secretaria de Saúde da cidade informou que as doses passaram por uma inspeção e que nenhuma foi prejudicada com o atraso.