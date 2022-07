Motorista e cobrador descem do ônibus para agredir passageiro em Salvador; vídeo

Um passageiro recebeu socos e pontapés de um cobrador e um motorista de ônibus na cidade de Salvador. A dupla, que trabalha na OT Trans, chegou a descer do coletivo para agredir o jornalista Arlon Souza, 45, neste sábado (16).

O caso aconteceu na linha Aeroporto / Praça da Sé por volta das 18h. O condutor não parou no ponto de Arlon, que reclamou e pegou o celular para fotografar o número de identificação do ônibus para realizar uma reclamação, o que irritou o cobrador, que chegou a pegar e "confiscar" o aparelho do passageiro por alguns instantes.

Ao recuperar seu celular, Arlon desceu do coletivo e começou a filmar tanto o ônibus quanto o rosto do motorista, que se revoltou e, acompanhado do cobrador, desceu do ônibus cobrindo o rosto e berrando: "então você está procurando problema?". Neste momento a gravação é encerrada. Assista:

Arlon foi derrubado no chão pela dupla e recebeu um chute nas costas. "Quando avisei que denunciaria o caso à imprensa, ainda fui ameaçado pelo cobrador", relatou o passageiro.

A vítima sofreu lesões nos cotovelos direito e esquerdo ocorridas no momento em que o jornalista caiu no chão.

"Acrescendo que os dois perceberam a presença de uma ronda da polícia em frente ao ônibus. Mesmo assim, desceram e me agrediram. Acredito que sentindo-se resguardados e com o entendimento da impunidade", analisou Arlon.

Após as agressões, a vítima foi até a delegacia abrir um boletim de ocorrência e também realizou um exame de corpo de delito no IML.

O CORREIO entrou em contato com o consórcio Integra solicitando um posicionamento acerca das agressões, mas não recebeu resposta até o momento.