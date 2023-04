Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e um ônibus no Km 659 da BR 101, no trecho do município de Itapebi, no sul da Bahia. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (23).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro onde estavam as duas vítimas colidiu de frente com um ônibus. O motorista e o passageiro do carro morreram. Não houve feridos no ônibus.

Uma investigação foi aberta pela PRF para apurar as possíveis causas do acidente.