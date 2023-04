Motorista embriagado é preso em Teixeira de Freitas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na noite de sexta-feira (07), um homem que dirigia sob efeito de álcool. A ação ocorreu no KM 886 da BR 101, próximo ao município de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia.

Era por volta das 21 horas quando a equipe abordou um veículo Vw/Parati durante comando de fiscalização de trânsito. Ao realizar o teste do etilômetro no condutor, o aparelho indicou o teor de 0.95 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do regulamentar.

O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas para adoção das medidas cabíveis.