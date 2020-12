Motorista fica ferido após bater em caçamba em Salvador

O motorista de um veículo ficou preso às ferragens depois de bater contra uma caçamba por volta das 11h desta terça-feira (29), em Salvador. O acidente aconteceu na Avenida 29 de Março, no sentido Av. Paralela, na região de Cajazeiras.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi enviada ao local para realizar o socorro à vítima. O motorista foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) com ferimentos graves na perna, segundo informou a TV Bahia.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.