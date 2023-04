Motorista morre e duas pessoas ficam feridas após acidente na BR-101

Um acidente na BR-101, no trecho da cidade de Conceição da Feira, envolvendo um caminhão e um carro, deixou um homem morto e duas pessoas feridas, nesta sexta-feira (21), feriado de Tiradentes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente. O condutor do carro morreu. Uma mulher e um homem que estavam no mesmo veículo que ele, foram levados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Segundo o G1, eles estão em estado grave.

A PRF não informou a identidade do homem que morreu, mas de acordo com o G1, ele foi identificado como Danilo Matos. Ainda conforme informações da PFR, ainda não se sabe se os condutores estavam alcoolizados, nem há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.