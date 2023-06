Motorista morre em acidente na Avenida Gal Costa; carona foi socorrida ao HGE

Um grave acidente na madrugada desta sexta-feira (9) matou um jovem de 24 anos e deixou uma mulher ferida. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 2h30, no trecho da Ladeira de São Luís, que dá acesso ao bairro de Pau da Lima.

O condutor, identificado como Alexandre Freitas de Jesus, perdeu o controle do veículo, que bateu em um poste e caiu em uma vala. O homem morreu no local, enquanto a namorada, que estava no banco do carona, foi socorrida com ferimentos leves.

De acordo com a TV Bahia, a mulher teve lesões no tórax, pernas e rosto. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela população e fez o atendimento preliminar. Ela foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). O casal retornava de uma festa de aniversário.

Familiares da vítima estiveram no local. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Equipes da Transalvador estão no local. Por conta do acidente, o tráfego está lento na região.