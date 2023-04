Motorista perde controle e atravessa muro de condomínio em Salvador

Um homem perdeu o controle da direção do carro, atingiu e atravessou o muro de um condomínio localizado no bairro do Stiep, em Salvador, na manhã desta terça-feira (18). Ninguém ficou ferido.

O carro caiu do lado de dentro do condomínio, em cima de um outro veículo. O caso foi registrado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O órgão chegou no local por volta das 7h da manhã. Lá, foi constatado que o motorista não estava sob efeito de bebidas alcóolicas.

Carro colidiu com outro veículo (Foto: Paula Fróes/ CORREIO)

No entanto, a Transalvador não informou o que pode ter provocado a colisão e, posteriormente, o atravessamento do muro do condomínio. O acidente não deixou vítimas e não provocou interferência no trânsito.