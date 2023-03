Motorista perde controle e carro cai em quintal de casa na Av. Paralela

Por volta das 6h da manhã desta segunda-feira (13), a autônoma Maria José foi surpreendida pela queda de um automóvel no quintal da sua casa, na altura do bairro de Mussurunga. Segundo ela, é a terceira vez que isso ocorre. "Não tem nem explicação, porque da primeira vez aconteceu meia-noite, da segunda nesse mesmo horário e hoje às 6h", aponta.

De acordo com a Transalvador, o automóvel acidentado trafegava no sentido Centro quando subiu o canteiro central e acabou caindo no quintal de Maria José. O condutor teria perdido o controle da direção, mas saiu ileso.

"Quando fui ver, o rapaz já estava fora do carro, ele estava indo trabalhar. Ele, graças a Deus, não sofreu nenhuma escoriação pelo corpo, só teve danos materiais. Ele disse que foi fechado pelo outro motorista e, quando tirou o carro, caiu no meu quintal", relata a autônoma.

O acidente fez com que o carro atingisse o depósito no qual Maria José guarda seus materiais de venda. Ela conta que foi feito um buraco na parede do local, mas que nada foi perdido.

Conforme a Transalvador, o trânsito só apresentou lentidão no momento da retirada do veículo do local, após a chegada do guincho e canalização da via.