Motorista perde o controle de caminhão e veículo invade casas em Ituaçu

Um caminhão desgovernado invadiu residências em um praça na entrada da cidade de Ituaçu, no Sudoeste baiano, na noite desta segunda-feira (25). A Praça Sete de Setembro fica no trecho urbano da BA-142. O motorista do veículo afirmou que perdeu o controle do veículo quando descia a serra que dá acesso ao município.

Não houve registro de mortes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento apenas ao condutor, que sofreu escoriações. Ele foi resgatado ao Hospital Municipal de Ituaçu sem gravidade.

Em novembro de 2022, no mesmo local, um acidente grave matou duas pessoas.

A comunidade local tem realizado mobilizações em prol da melhoria da via.