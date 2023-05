Motorista perde o controle e atropela mulher na Av. Reitor Miguel Calmon

Um motorista atropelou uma mulher após perder o controle da direção do veículo, na manhã desta segunda-feira (15), na Avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro do Canela, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o motorista e a mulher foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há detalhes sobre o estado de saúde deles, nem sobre a causa do acidente.

Durante o acidente, o carro acabou capotando e atingido a grade do estabelecimento comercial no local. Um guincho do órgão de trânsito foi ao local para retirar o carro.