Motorista por aplicativo baleado em assalto no Cabula morre no hospital

O motorista por aplicativo Júlio dos Santos Souza, que foi baleado durante uma tentativa de assalto no Cabula, morreu nesta quarta-feira (11), no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), para onde foi socorrido após o crime, que aconteceu na noite de ontem, na Avenida Silveira Martins.

As primeiras informações apontam que os suspeitos estavam de moto e roubaram o celular do passageiro que era levado por Júlio. Depois, tentaram pegar o do motorista, que teria buscado esconder o aparelho. Um dos homens então atirou. Eles fugiram em seguida.

Júlio estava fazendo a última corrida antes de voltar para casa para celebrar o aniversário - ele completou 44 anos ontem. O sobrinho dele, Mailson, disse que o motorista era de Irará e sonhava em voltar à cidade natal. "A gente se comunicava bastante, duas, três vezes ao dia. Ontem ele estava falando comigo que estava fazendo a última corrida para ir ficar com a família, comemorar o aniversário dele", disse ele à TV Bahia. "A gente sai para trabalhar e não sabe se volta. Um sonho foi interrompido ontem por causa de um celular".

Depois de muitos anos trabalhando como vigilante na capital, Júlio foi demitido havia seis anos e estava atuando como motorista de app. Ele deixa esposa e quatro filhos.

O latrocínio será investigado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), informou a Polícia Civil. As equipes já estão em diligências para prender os suspeitos.