Motorista por aplicativo é preso após ser suspeito de estuprar passageira de 15 anos

Um homem, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (9), suspeito de ter estuprado uma adolescente de 15 anos. Ele é motorista por aplicativo e estaria levando a menor para Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no último dia 10 fevereiro.

A vítima, na delegacia, informou que Kaique Vinícius de Oliveira Gomes mudou o percurso e entrou em uma rua escura, próxima à casa dela. No carro, ele estuprou a menina e, em seguida, a levou para casa como se não tivesse cometido o crime.

“Eu tô tremendo muito. Perto da rua de casa, ele acelerou, me levou lá para uma praça e fez um monte de coisa. Ele me obrigou a fazer um monte de coisa para ele. Ele estava forçando, e eu tirando a mão dele”, disse a menor em um áudio enviado a amigos por aplicativo de mensagens.

De acordo com o g1, a vítima estava no shopping com dois amigos, também da mesma faixa etária, quando ela pediu um carro por aplicativo para voltar para casa com os adolescentes. Os dois desceram primeiro e a jovem ficou no veículo.

O delegado Marcos Santana, da 50ª DP explicou que ele começou a assediar a menor e, ao tentar sair do veículo, o carro estava trancado.

“A gente conseguiu identificar esse motorista, que foi reconhecido por todos os jovens, como o autor deste crime. Lamentamos muito que, numa semana tão importante, onde as mulheres comemoram o dia internacional delas, esse tipo de crime ainda aconteça. Mas é importante que possamos apurar e prender esse tipo de criminoso”, disse o delegado.