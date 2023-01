Motorista que atropelou três pessoas em Salvador disse que passou mal

Um fisiculturista que conduzia um carro sem ter habilitação atropelou três pessoas na região da Rótula do Abacaxi, em Salvador, na manhã desta quinta-feira (5). Quando Jorge Ferreira perdeu o controle da direção, o veículo atingiu as vítimas e bateu na mureta de proteção do supermercado Assaí Atacadista. Com o impacto, o vidro frontal do carro ficou completamente destruído, assim como a frente da lataria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelo próprio motorista. Ao chegar ao local, a equipe do Samu prestou os primeiros socorros a duas das vítimas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), trata-se de dois homens, de 26 e 40 anos. Ambos foram encaminhados para o Hospital Teresa de Lisieux, em estado de saúde estável.

Ainda segundo a SMS, a terceira vítima foi socorrida pelo 12º Grupamento de Bombeiros Militar (Salvar), que trabalhou em conjunto com o Samu. A reportagem entrou em contato com a equipe e aguarda informações sobre a terceira pessoa acidentada. Quando tudo aconteceu, as vítimas estavam em um ponto de ônibus. Um deles estava a caminho do trabalho, segundo a TV Bahia. A informação não foi confirmada pela Policia Civil, nem pela SMS.

Lesão corporal culposa

O fisiculturista Jorge Ferreira foi encaminhado por policiais militares para a Central de Flagrantes, que atualmente funciona no Complexo de Delegacia dos Barris. No local, ele prestou depoimento e disse que passou mal ao volante antes de perder o controle da direção.

Depois de ser ouvido, ele foi liberado para fazer exames de alcoolemia, conhecido como teste do bafômetro. O advogado de condutor, Felipe Morcone não comentou sobre a falta de habilitação para dirigir, mas reiterou a informação de que o homem passou mal ao volante.

“Ele estava saindo e, creio eu, por conta do horário e da situação, saiu bem cedo e sem se alimentar. Parece que teve um mal súbito. Ele não lembra muito da situação, mas é atleta de fisiculturismo e não faz ingestão de bebida alcoólica e nem de nenhum tipo de substância que poderia causar essa situação. O que parece, realmente, é que houve uma queda de glicemia, que a gente ainda vai averiguar com ele e com as autoridades”, disse o advogado à TV Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado responderá em liberdade por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

O exame de alcoolemia é realizado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). A reportagem entrou em contato com o órgão, pedindo informações sobre o resultado da análise, mas ainda não obteve resposta.