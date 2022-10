Motorista que conduzia veículo em estado de embriaguez é preso no extremo sul da Bahia

Durante ronda no quilômetro 807 da BR 101, município de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, Policiais Rodoviários Federais prenderam um homem por conduzir veículo em estado de embriaguez. A ação ocorreu na noite de sábado (08), por volta das 22 horas.

A equipe realizou o teste do etilômetro no motorista, constatando-se o teor de 1 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, valor acima do limite regulamentar.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju.