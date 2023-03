Motorista sofre mal súbito e estudante assume direção de ônibus

Um motorista que levava estudantes para uma escola na cidade de Sertãozinho, em São Paulo, sofreu um mal súbito nesta quarta-feira (29) na rodovia Armando de Sales Oliveira (SP-322).

Percebendo a situação, o estudante Kaio Eduardo Ferreira, de 17 anos, resolveu salvar os colegas que estavam no veículo assumindo a direção do ônibus, conseguindo encostar entre o canteiro e a marginal da Rodovia.

Em conversa ao g1, o jovem contou que percebeu que o motorista estava desacordado quando observou o ônibus se deslocando para o lado. “Eu pensei: se for ali para o acostamento, não vai ser tão grave. O pessoal gritou muito perguntando o que tinha acontecido com o motorista. Todo mundo levantou na hora e foi bem tenso”, diz.

Apesar de ter conseguido tomar a direção do veículo, Kaio não conseguiu ajudar o motorista Claudemir de Araújo, de 51 anos. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. O profissional estava apenas há oito meses na Prefeitura de Pontal, cidade próxima a Sertãozinho.

No momento do acidente, ele transportava 35 alunos e ninguém se feriu. Kaio e outros colegas que estavam no veículo conseguiram sair para pedir ajuda através da saída de emergência.