Mototaxista é morto por falso passageiro em São Caetano

O mototaxista Adson José da Cruz Souza, 37 anos, foi morto por um passageiro na noite de sexta-feira (24), no bairro de São Caetano. De acordo com a família da vítima, o crime aconteceu na localidade conhecida como Praça Nova, enquanto Adson trabalhava.

Ele foi atingido por um tiro na nuca. Segundo testemunhas, a moto vermelha do mototaxista (placa OVA-4408) foi levada pelo autor dos disparos. A polícia, no entanto, ainda investiga se o caso foi um latrocínio (roubo seguido de morte) ou homicídio, de acordo com o delegado Nilton Borba, titular da 4ª Delegacia (São Caetano).

Além da unidade, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também investiga a situação.

Adson foi morto por um falso passageiro (Foto: Reprodução)

“Estou com o pessoal em campo, e soubemos que foi um passageiro que ele pegou na rua. O que chegou para nós foi que ele não teria reagido (a uma eventual tentativa de assalto)”, afirmou o delegado.

O crime aconteceu próximo à casa da mãe da vítima. “Estou chocado. Ele não tinha inimigos. Era um homem devotado à família”, disse, ao CORREIO, um parente de Adson que não quis se identificar, neste sábado (25), na sede do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 9ª Companhia Independente (Pirajá) foram acionados após uma denúncia de que um homem havia sido atingido por disparos de arma de fogo após ter sido roubado na Ladeira do Cacau em São Caetano. "A guarnição se dirigiu ao local informado e constatou a vítima já sem sinais vitais. Foi realizado o isolamento da área e feito o acionamento do Serviço do Investigação em Local de Crime (SILC) para as medidas legais e periciais necessárias", informou a corporação, em nota.

Pai de quatro filhos

Casado e pai de quatro filhos, Adson era mototaxista há pelo menos cinco anos, de acordo com o presidente do Associação dos Mototaxistas Profissionais da Bahia (Asmoto). Ele era um dos associados da entidade e costumava rodar na região de São Caetano.

“O que a gente soube, na associação, é que o assaltante pegou a corrida na Fazenda Grande. Ao descer a Ladeira do Cacau, no segundo quebra-mola, ele anunciou o assalto”, explicou.

Ainda não há informações sobre o horário nem o local do sepultamento de Adson.