Mototaxistas fazem manifestação na Paralela contra aumento dos preços da gasolina

Uma manifestação feita por mototaxistas interditou as vias principal e marginal da Avenida Paralela, sentido centro, próximo ao viaduto de Narandiba, no fim da tarde desta terça-feira (26), deixando o trânsito congestionado no local. O protesto foi dispersado e o trânsito liberado por volta das 18h30. As informações são da Transalvador.

O movimento foi motivado pelo aumento dos preços dos combustíveis, anunciado pela Petrobras ontem, de acordo com a Associação dos Mototaxistas Profissionais do Estado da Bahia (Asmob). O litro da gasolina sendo vendido pela empresa às distribuidoras passará de R$ 2,98 para R$ 3,19, o que representa um aumento de R$ 0,21 ou de cerca de 7%.

A Petrobras afirmou que a parcela da gasolina vendida nas refinarias no preço final do produto encontrado nos postos chegaria a R$ 2,33, com um aumento de R$ 0,15. A variação é menor que os R$ 0,21 de reajuste nas refinarias porque a gasolina tem uma mistura obrigatória de 27% de etanol anidro.

Já o litro do diesel passaria a ser vendido por R$ 3,34 nas refinarias da Petrobras, o que representaria um aumento de cerca de 9% sobre o preço médio atual, de R$ 3,06. No caso do diesel, a Petrobras calcula que o impacto para o consumidor final seja um aumento de R$ 0,24, porque o diesel vendido nos postos tem uma mistura obrigatória de 12% de biodiesel.

Segundo a Asmob, um novo protesto está sendo organizado por mototaxistas, mas ainda não há data certa para a manifestação.