Mouraria53: livro conta história de ocupação de casarão  

Ocupar e dar novos sentidos a espaços abandonados da cidade tem sido uma saída para grupos e coletivos artísticos – sobretudo formado por jovens e que transitam nas margens. Foi o que aconteceu com o Casarão 53, que fica na Rua da Mouraria, no centro de Salvador, desde 2017 ocupado por uma turma que propôs aos proprietários reformar e devolver o imóvel em melhor estado 4 anos depois.

Dito e feito. Entre um corte de cabelo, uma sessão de terapia, uma palestra ou uma performance artística, o imóvel foi ganhando nova vida, a partir de muitas articulações e mutirões. É o que mostra o livro cincotrês (Editora gris/272 páginas/ R$ 70), iniciativa selecionada pelo edital Rumos Itaú Cultural e que será lançado neste sábado (12), no casarão, em happening a partir das 15h, com discotecagem do DJ Iano e pocket show de Igor Liberato.

O livro, explica a coordenadora editorial Lara Perl, 29 anos, é assinado por várias mãos, e faz uma espécie de memória da ocupação – que está encerrando seu ciclo no local. Ela conta que a publicação foi feita durante a pandemia, a partir dos arquivos das várias iniciativas que habitaram por lá. A própria Lara já tinha feito uma oficina no Casarão e era habitué do espaço, que funciona como escritório, moradia, bar e galeria, conforme a ocasião.

Entre os colaboradores estão o terapeuta Iago Lobo, que tem uma sala no espaço e assina um texto no livro; outra presença marcante é do fotógrafo Fernando Gomes, integrante da ocupação e responsável por boa parte dos registros. O processo de reforma aconteceu em paralelo com tudo que acontecia por lá, aproveitando sobras de construções que estariam no lixo.

"Da ruína dos primeiros dias aos mutirões, eventos e habitações diversas, fotografar a casa e suas mudanças foi uma experiência enriquecedora que me colocou em contato com cenas, histórias e pessoas incríveis que agora estão impressas no livro. O cincotrês é um fotolivro sobre uma casa, nos mais diversos sentidos que a palavra casa pode trazer. É um livro sobre Salvador, especialmente a contemporânea, mas também a Salvador de outros tempos. É sobre imaginar uma nova Salvador, com mais habitação nos seus imóveis centenários. É sobre a força dos encontros e das colaborações", conta Fernando Gomes.

Além dele, outros fotógrafos também contribuíram com seus registros, como Alan dos Anjos, Milena Abreu, Manuel Sá e Rodrigo Sena. A narrativa conta ainda com textos de Iago Lôbo e Pedro Alban e desenhos também de Pedro Alban. A publicação tem edição coletiva de Alan dos Anjos, Dário Sales, Fernando Gomes, Filipe Duarte, Iago Lôbo, Lara Perl, Pedro Alban, Rafa Moo e Rodrigo Sena. O projeto gráfico criado por Rafa Moo traz características da casa e do processo de construção coletiva.

“O livro é um documento de sonhos e experiências e também um labirinto, em que nos perdemos em tempo e espaço, incerteza e trocas. A casa vira livro e o livro vira casa; ambos possibilitam um encontro de diferenças, de sonhos individuais que se transformam em delírios coletivos”, resume Lara. O evento deste sábado também marca o fim da ocupação no casarão, que segue funcionando com outra gestão..





FICHA TÉCNICA:

Livro: cincotrês

Autores: vários

Editora: Gris (272 páginas)

Preço: R$ 70 (lançamento) e R$ 80 ( no site editoragris.com.br)











Música, artesanato e moda no Solar do Unhão

O Museu de Arte Moderna da Bahia, na Avenida Contorno, ganha uma programação especial este fim de semana. O espaço recebe a Feira Artesanato da Bahia, das 15 às 21 horas, com estandes com de produtos decorativos e utilitários assinados por criadores de várias regiões do estado, desfile de moda e acessórios, além de performances artísticas.

Com direção e styling é de Tininha Viana, em parceria com o Senac, o desfile será neste sábado (12), às 17h, e reúne as marcas Sillas Filgueira, Nós Macramê , MB Conceito e Balbina, Casa Linda, Jeferson Ribeiro Brand, Preta Brasil, Abanto e Orí Lewa. Na sequência, às 18h, a banda Geleia Solar, anfitriã da JAM no MAM, faz uma apresentação especial.

Já no domingo (13), no mesmo horário, a atração são as Ganhadeiras de Itapuã, com participação de Margareth Menezes. Durante a feira, o público poderá conferir a performance poética do ator Jackson Costa. Entrada gratuita.





Diversão sem sair de casa





Cidade Baixa - Entre as estreias do fim de semana na Netflix, um dos destaques é o filme Cidade Baixa, de Sérgio Machado. Primeiro longa de ficção do baiano, a produção de 2005 traz uma história envolvente, de um triângulo amoroso entre dois amigos e uma prostituta, vividos por Lázaro Ramos (Deco), Wagner Moura (Naldinho) e Alice Braga (Karinna). Além da entrega do trio, o filme se destaca por mostrar uma Salvador longe do cartão postal, pulsante, tensa e cheia de problemas. Cidade Baixa, que tem roteiro de Karim Ainouz, foi selecionado para a mostra Um certo Olhar, em Cannes, elevou a carreira de Sérgio para outro patamar e, 17 anos depois, segue como um discurso atual sobre como sobreviver nas margens. Na mesma plataforma está disponível Neojiba – Música que Transforma, doc de 2021 de Sérgio sobre o projeto musicao baiano.

Majur, Alcione e Luedji Luna no especial (Foto: Divulgação)

Modernidade musical – A cineasta Monique Gardenberg assina a criação do especial Max Original 2022, estreia do HBO Max, que promove encontros de grandes nomes da música brasileira. A produção é dividida em dois atos, traz 22 canções e egistro dos bastidores, com entrevistas e cenas inéditas. Inspirado no centenário da Semana de Arte Moderna, o show celebra a modernidade através de grandes canções e cerca de 50 artistas, incluindo Caetano Veloso, Carlinhos Brown, Chico Buarque, Elza Soares, Gal Costa, João Bosco, Ludmila, Alcione, Emicida, Racionais e Martinho da Vila, entre muitos outros. Alcione, por exemplo, canta com as baianas Majur e Luedji Luna (foto). Monique divide a curadoria com Hermano Vianna e Lourenço Rebetez. A direção é de Felipe Hirsch e a direção musical de Liminha e Kassin, com regência de Jaques Morelenbaum.