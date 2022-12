Mourinho é apontado como preferido para comandar Portugal

A eliminação para o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo deve provocar a mudança no comando técnico da seleção de Portugal. De acordo com a imprensa europeia, José Mourinho é o nome favorito para assumir a equipe em uma eventual saída de Fernando Santos, atual treinador.

De acordo com o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", os portugueses topam até que Mourinho acumule a função de treinador da seleção e da Roma. O contrato dele com o clube italiano vai até 2024.

Com passagem marcante pelo Real Madrid, Mourinho tem a carreira consagrada. No currículo, ele acumula trabalhos por Porto, Chelsea e Inter de Milão. O atual treinador da Roma já confidenciou o desejo de dirigir a seleção portuguesa.

Outras opções para assumir Portugal seriam os nomes de Rui Jorge, técnico da equipe sub-21 da seleção sub-21, e Paulo Fonseca, atual treinador do Lille.