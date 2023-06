Movimento Jovens Por Salvador realiza primeira ação social no Dia Mundial do Doador de Sangue

Nesta quarta-feira (14), data em que é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue, o Movimento Jovens Por Salvador realizou a sua primeira ação social. Integrantes do grupo foram à sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), na Cidade Baixa, e realizaram doações à entidade.

Como destacou Lucas Moreno, presidente nacional do União Jovem do Brasil (UJB) e idealizador do Jovens Por Salvador, a data veio justamente num momento em que os estoques de sangue de toda a Bahia estão num nível crítico. "Doar, portanto, é um ato importantíssimo não só de ajuda ao próximo como de civilidade", disse.

"As instituições de saúde, em especial a Hemoba, têm realizado nos últimos meses ações para atrair os doadores regulares e convencer novos doadores. Ficam aí o nosso exemplo e o nosso pedido para que todas as pessoas, não só nessa data, mas em todas as outras, se tornem doadoras de sangue e ajudem sempre quem mais precisa. Essa é uma das formas mais rápidas e mais simples de como ajudar o próximo", completou.

O Movimento Jovens Por Salvador foi lançado no final de maio com o objetivo de pautar as discussões para as eleições de 2024, propondo e cobrando políticas públicas em benefício da juventude da capital baiana. Até dezembro, o coletivo, que reúne lideranças de diferentes filiações partidárias, vai percorrer os bairros da cidade colhendo testemunhos e demandas dos jovens, além de realizar ações sociais em instituições de caridade e promover fóruns para discutir o futuro da população soteropolitana.

Quem quiser doar sangue pode procurar as unidades móveis da Hemoba, a sede da fundação ao lado do Hospital-Geral do Estado, hospitais ou instituições de caridade. São várias as situações em que as pessoas necessitam da transfusão de sangue ou de plaquetas, como no tratamento de traumas, acidentes de trânsito, lesões graves, hemodiálise, câncer ou outras doenças e em vários tipos de cirurgias.