Movimento Rua Livre ocupa o Santo Antônio

Quem é habitué do Santo Antônio já deve conhecer o projeto Rua Livre, que acontece periodicamente na principal rua do bairro, a Direta do Santo Antônio. O evento, que rola neste domingo (22), das 14h às 20h, é ideal para quem gosta de fazer compras ao ar livre, encontrar produtos diferenciados, pechichar e ver gente interessante.

Com slogans como “por uma cidade livre o orgânica” e “distribuindo gentilezas”, o Rua Livre é uma iniciativa dos moradores do bairro, mas aberta a expositores de outros cantos, que vendem na rua mesmo. No Instagram oficial, os organizadores aconselham aos expositores que chegue com calma, dialoguem uns com os outros e sobretudo com os moradores.

“Sejamos cordiais com os visitantes, com os vizinhos e com quem ainda não entende o movimento #RuaLivre. Levem o mínimo possível, espalhem-se, tem espaço para todo mundo. Deixem tudo bem limpinho e agradável, aos olhos e ouvidos”. Fica a dica.