Movimento 'Vai Ter Gorda' celebra sete anos com ato simbólico em Ondina

Integrantes do movimento 'Vai Ter Gorda' realizaram um ato simbólico no bairro de Ondina, em Salvador, durante o início da tarde desta terça-feira (10). O ato, em comemoração aos sete anos de fundação do coletivo, aconteceu na Avenida Milton Santos, próximo ao monumento 'As Meninas do Brasil', popularmente conhecido como 'As Gordinhas de Ondina'.

O 'Vai Ter Gorda' busca dar visibilidade e valorização a pessoas — especialmente mulheres — gordas, dentro da sociedade, "a fim de propor um olhar político e social sobre as questões de acessibilidade, direitos, a despatologização desse corpo e a inserção no mercado de trabalho", segundo a fundadora Adriana Santos.

Esse objetivo foi reforçado no evento. "A gente fez esse ato pra chamar a atenção da sociedade, e trazer os movimentos sociais e os corpos não gordos pra essa luta", explicou Adriana. "O respeito precisa ter um olhar de intersecção entre todos os movimentos e corpos", acrescentou ela.

O simbolismo do ato fica evidente ao se deparar com pessoas como a empreendedora Tailane Chaves, de 25 anos: ela veio de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, só para poder participar do encontro. "É um movimento muito importante para a sociedade, que luta contra a gordofobia e, também, contra o racismo", disse a jovem, eleita Miss Afro Plus Size em 2017.