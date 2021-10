MP abre investigação criminal para apurar distribuição de 'jornal' de ultra-direita no Le Parc

O Ministério Público estadual instaurou um procedimento de investigação criminal para apurar o caso de um "jornal" distribuído no Condomínio Le Parc, em Salvador. O conteúdo dos exemplares, chamados "Red Pil e Rapadura", foi indiciado por prática de racismo e homotransfobia, que pode ser enquadrada na Lei de Combate ao Racismo, segundo entendimento firmado pela maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ADO 26. Ainda está sendo investigada a autoria do jornal.

O material, chamado de 'Redpill e Rapadura' (pílula vermelha em uma referência ao filme Matrix), foi colocado na caixa de correio de todos os moradores do condomínio, há aproximadamente 12 dias. Ao todo, são 18 torres, cada uma com 18 andares e quatro apartamentos em cada, o que daria uma tiragem média de 1.296 exemplares do jornal.

A promotora Márcia Teixeira, da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, que está acompanhando o caso, afirma que, além dos LGBTIA+, todos os condôminos passam a ser vítimas do caso. "Uma vez que eles possam estar inseridos na população LGBT, são vítimas. Além disso, estão expostos à fakenews que o exemplar disseminou".

O CORREIO teve acesso ao conteúdo. O 'Redpill e Rapadura' tem, ao lado de sua logo, a frase "Deus seja louvado", além de "Somos tradicionalistas, pessoas livres e tementes a Deus". Em um dos textos, de título "Em 2018, seu voto não fez diferença", há a incitação ao voto nulo ou branco para as próximas eleições. No texto seguinte, há frases como "Nós humanos não temos gênero, temos sexo. Masculino e feminino".

"O nome faz referência a um trecho de Matrix, no qual o personagem principal escolhe caminhos a partir das pílulas azul e vermelha. Só que o jornal usa de forma muito equivocada o conceito do filme. Temos que averiguar isso também", explica.

Márcia Teixeira conta que já entrou em contato com um dos moradores, mas que aguarda que o condomínio se manifeste. "Não podemos dizer nem se o autor é condômino, porque não temos as imagens das câmeras, apesar de já termos solicitado".

Com as imagens, o MP-BA busca chegar à autoria e à data exata em que o conteúdo começou a ser divulgado. O Le Parc tem sete dias, contados a partir desta quarta-feira (13), para encaminhar à Promotoria imagens das câmeras de segurança ou uma investigação própria sobre a disseminação do conteúdo. Qualquer dos condôminos que tenha informações sobre a autoria do jornal pode encaminhar e-mail para 1pjusticadireitoshumanos@mpba.mp.br