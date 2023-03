MP apresenta orientação para envolvidos em violência doméstica a diretores de escolas de Feira

O Ministério Público estadual promoveu na tarde desta quinta (23), um evento de divulgação da Cartilha de Orientação para Pessoas Envolvidas em Violência Doméstica aos diretores de escolas estaduais de Feira de Santana.

Cerca de 20 pessoas participaram do encontro, que teve o objetivo de orientar os diretores e servir de replicação a todos os professores, estudantes e profissionais de educação.

“Nossa intenção é que os educadores possam disseminar informações a todos os alunos da rede estadual, contribuindo na conscientização da comunidade”, destacou o promotor de Justiça André Garcia, que presidiu o encontro junto com a promotora de Justiça Nayara Valtércia Gonçalves Barreto. O evento aconteceu na sede do MP em Feira de Santana.

A cartilha possui cartazes para divulgação com um QR Code, por meio do qual poderá ser baixada a cartilha ao apontar a câmera do celular. Com uma abordagem prática e abrangente da violência doméstica, o material é um instrumento de rápido e fácil acesso, fortalecedor das ações de combate a esse tipo de violência.

Traz ainda o conceito de violência doméstica, quais as medidas para seu enfrentamento, como agir diante de um caso de violência, além de orientações tanto para a vítima garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, quanto para o agressor, com o intuito de evitar conflitos decorrentes da imposição de medidas que não agravem a situação.

A cartilha, que é resultado de um esforço conjunto dos integrantes da Rede de Proteção à Mulher e Combate à Violência Doméstica em Feira de Santana, possui também uma lista de contatos dos órgãos de proteção à mulher vítima de violência doméstica em Feira de Santana.