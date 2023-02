MP-BA vai avaliar possibilidade do fim da torcida única no Ba-Vi

Os clássicos Ba-Vi podem ter a volta da torcida mista em breve. O Ministério Público estadual, por meio da promotora de Justiça Thelma Leal de Oliveira, instaurou procedimento administrativo para acompanhar a adoção da torcida única nos jogos disputados entre Bahia e Vitória, e avaliar a possibilidade de volta dos torcedores dos dois times aos estádios.

Segundo o MP-BA, a promotora pediu que a Polícia Militar informe o registro de ocorrências com torcedores dos dois times, envolvendo torcidas organizadas ou não, em 2023.

Também foi solicitado que a PM aponte se seu serviço de inteligência identificou postagens em redes sociais sobre a aplicação da torcida única nos clássicos, sobretudo o Ba-Vi realizado neste ano. A partida aconteceu no dia 29 de janeiro, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.

As publicações, eventualmente identificadas, devem ser encaminhadas ao MP, assim como todas as ocorrências e informações disponíveis relacionadas ao tema.

Thelma Leal de Oliveira ainda pediu que o Bahia e o Vitória sejam notificados da instauração do procedimento e, em um prazo de 15 dias, apresentem suas alegações sobre a torcida única nos clássicos. Os clubes também devem informar à Promotoria qualquer fato de que tenham conhecimento relativo ao tema em 2023.

A diretoria do Vitória e as torcidas organizadas Bamor e Os Imbatíveis se posicionaram a favor do fim da torcida única na semana do primeiro Ba-Vi de 2023, no fim de janeiro. Já o Bahia ainda não posicionou sobre o tema.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação Bahiana de Futebol (FBF) foram oficiadas para que tomem conhecimento e apresentem manifestação.

Entenda a história

A proibição da torcida mista no maior clássico do estado começou em 2017. Naquele ano, a CBF, depois de recomendação do MP-BA, decidiu que os Ba-Vis seriam disputados com torcida única por causa de uma confusão no jogo do dia 9 de abril. Após a partida, durante briga fora da Arena Fonte Nova, um torcedor do Bahia foi morto e outro baleado.

No ano seguinte, após seis jogos com uma só torcida, o clássico voltou a ter a presença das duas torcidas. Mas esse Ba-Vi, que aconteceu em fevereiro de 2018, ficou marcado por uma confusão generalizada dentro de campo. Sete jogadores foram expulsos, sendo cinco do Vitória. Como o Leão tinha apenas seis atletas no jogo - e o mínimo permitido é sete -, perdeu por W.O.

Desde então, 12 Ba-Vis foram disputados, sendo 10 com torcida única e outros dois sem a presença de torcedores, por causa da pandemia da covid-19.

O último deles foi realizado neste ano, no dia 29 de janeiro, na Arena Fonte Nova. O jogo, válido pelo Campeonato Baiano, teve triunfo do Bahia, por 1x0. O próximo clássico está agendado para o dia 5 de março, às 16h, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Mais uma vez, terá mando de campo tricolor.