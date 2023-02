MP dá 24h para órgãos informarem medidas adotadas após rompimento de adutora

Além de abrir uma cratera que 'engoliu' um carro, o rompimento da adutora na Avenida Reitor Miguel Calmon, no bairro do Garcia, em Salvador, causou o transtorno da falta de água para para 16 bairros nesta quinta-feira (16). Devido a isso, o Ministério Público estadual (MP-BA) deu o prazo de 24 horas para que a Embasa e órgãos da prefeitura informem quais medidas foram adotadas para regularizar em caráter de urgência o abastecimento de água

Foram notificados a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O ofício ainda citou a liberação adequada do tráfego na avenida e outras vias eventualmente afetadas.

Sobre a cratera aberta em função do rompimento de uma adutora da Embasa, o superintendente da Transalvador afirmou que a autarquia municipal acompanha a situação de perto. “Estamos avaliando os impactos, inclusive de conserto. A Embasa já efetuou o desligamento da adutora, e tomaremos as decisões de acordo com as necessidades”, assegurou.