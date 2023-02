MP da Espanha é contra liberdade provisória para Daniel Alves

O Ministério Público da Espanha pediu que Daniel Alves seja mantido em prisão provisória. Os promotores consideram que ainda há risco de fuga do jogador, que está detido em Barcelona desde o dia 20 de janeiro. Além disso, acreditam que há indícios de que ele cometeu o crime de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos.

As informações são do jornal espanhol El Periódico. Nos próximos dias, a Justiça de Barcelona vai receber as alegações da defesa da suposta vítima. A advogada Ester García irá explicar os motivos pelos quais também se opõe à liberdade condicional solicitada por Daniel Alves. O jogador está no Centro Penitenciário de Brians 2, a cerca de 40km de Barcelona.

Na semana passada, a defesa de Daniel Alves apresentou um pedido de liberdade provisória. Sua nova equipe jurídica, chefiada por Cristobal Martell, garantiu que não há risco de fuga. No recurso, os advogados do lateral afirmam que o jogador "tem conexões pessoais, familiares, sociais e empresariais" em Barcelona.

O documento, entregue há uma semana ao Juizado de Instrução 15 de Barcelona, ainda atesta que Daniel Alves, caso aguarde o julgamento em liberdade, se apresentará às autoridades locais periodicamente - e sugeriu, inclusive, que ele fizesse isso diariamente. O lateral também se propôs a entregar seus passaportes e usar pulseira eletrônica.

Mas o Ministério Público da Espanha considera que, mesmo com essas medidas, ainda há risco de Daniel Alves fugir para o Brasil. Vale lembrar que o país não extradita brasileiros natos.

Caberá à terceira seção do Juizado de Barcelona a decisão sobre o recurso. Segundo o jornal La Vanguardia, o anúncio não deve demorar mais do que um mês, por se tratar de alguém que está preso no momento.