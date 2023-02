MP denuncia empresário que matou homem e agrediu irmã deficiente na BA

O acusado de matar a tiros Josias Almeida de Jesus foi denunciado pelo Ministério Público estadual por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu no dia 29 de janeiro deste ano, na praça central do povoado de Encarnação, em Salina das Margaridas. O nome do acusado não foi divulgado.

O promotor de Justiça Samory Pereira Santos pediu a manutenção da prisão preventiva do empresário, que já está preso pelo crime.

De acordo com a denúncia, o crime teria sido agravado por motivo fútil. A causa do crime teria sido um desentendimento entre Josias e o denunciado que, dias antes do crime, teria agredido a irmã da vítima, que é uma pessoa com deficiência (PcD).

No dia 29, por volta das 21h30, o empresário usou uma arma de fogo adquirida ilegalmente há cerca de um ano. Ele fez três disparos contra Josias. O promotor pediu ainda que a Justiça condene o acusado a indenizar a viúva da vítima, que está grávida e é mãe de duas outras crianças, todos filhos da vítima.