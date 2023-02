MP investiga esquema de apostas na Série B; atletas receberiam R$ 150 mil

O Ministério Público de Goiás deflagrou, nesta terça-feira (14), uma operação para investigar um esquema de manipulação em três jogos da Série B do Brasileirão do ano passado. Dois atletas são suspeitos.

De acordo com o promotor de Justiça Fernando Cesconetto, o esquema de apostas consistia na marcação de pênaltis ainda no primeiro tempo nas partidas Vila Nova x Sport, Criciúma x Tombense e Sampaio Corrêa x Londrina, todas realizadas na última rodada da Série B de 2022.

Segundo as investigações, um grupo é suspeito de movimentar grandes quantias em casas de apostas. O esquema deu errado pois dos três jogos, apenas no duelo entre Vila Nova e Sport não ocorreu a marcação da penalidade no primeiro tempo.

Hoje no Cuiabá, Mateusinho teria participado do esquema quando jogava no Sampaio Corrêa (Foto: AssCom Dourado)

Entre os suspeitos está o meia Romário, que atuava no Vila Nova. Ele rescindiu o contrato com o clube goiano no ano passado após um ato de indisciplina e atualmente defende o Goiânia. O jogador não atuou no jogo contra o Sport.

De acordo com o promotor, após o esquema frustrado, o atleta passou a ser cobrado pelos outros participantes. Ele teria recebido R$ 10 mil de sinal antes da partida. Cada apostador receberia R$ 150 mil. O prejuízo estimado é de R$ 2 milhões.

Outro atleta investigado na operação é o lateral Mateusinho. Na época ele defendia o Sampaio Corrêa. Atualmente o jogador está no Cuiabá, clube que disputa a primeira divisão.

"A manipulação consistia em cometer pênaltis sempre no primeiro tempo dos jogos de forma a garantir um elevado ganho financeiro para os apostadores e também para atletas direta ou indiretamente envolvidos. Acontece que para a aposta dar certo, era necessário que os pênaltis ocorressem nos três jogos. Em dois jogos, os pênaltis aconteceram. No caso do jogo do Vila Nova, que é a vítima e denunciante do caso, o pênalti não aconteceu. Isso gerou prejuízo para os apostadores. Estima-se que o prejuízo aos apostadores foi de R$ 2 milhões", disse o promotor.

“O ganho para cada jogador envolvido seria de R$ 150 mil. Seriam pagos R$ 10 mil adiantados e R$ 140 mil após o êxito. Como no jogo do Vila Nova não houve o pênalti, mas houve o pagamento do sinal (R$ 10 mil) para o jogador envolvido, o apostador passou a cobrar excessivamente o atleta pelo prejuízo causado, já que nos outros jogos houve o pênalti, e os atores envolvidos esperavam receber cada um R$ 150 mil”, completou.

O Vila Nova, equipe que Romário defendia, foi o denunciante do esquema. Em nota, o clube informou que está auxiliando o Ministério Público nas investigações. O Sampaio Corrêa também se manifestou por nota e disse que apoia a operação. O caso será aprofundado com depoimentos dos suspeitos.