MP oficia Transalvador para impedir estacionamento de carros em frente a posto de saúde em Ondina

Os cinco postos de Pronto Atendimento (PA) localizados no circuito Barra-Ondina foram inspecionados na manhã desta quinta-feira, dia 16, primeiro dia oficial do Carnaval de Salvador, por uma equipe do Ministério Público estadual. Na ocasião, a promotora de Justiça Eduvirges Tavares, acompanhada de servidores da Instituição que estão de plantão durante todo o Carnaval, verificou a necessidade de regular o estacionamento e parada de carros nas proximidades do módulo de saúde ‘Milton Santos’, localizado na avenida de mesmo nome, em Ondina.

Segundo a promotora de Justiça, o MP vai oficiar ainda hoje a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para reordenar o estacionamento e parada de carros na entrada do posto de saúde, mantendo liberado o local para a entrada e saída de ambulâncias.

A equipe do MP também visitou nesta manhã os PAs do Shopping Barra, Farol da Barra, Morro do Gato e da Sabino Silva. No total, serão vistoriados os 11 postos de saúde que estarão em funcionamento a partir das 16h desta quinta-feira, até o dia 22, quarta-feira de cinzas. No equipamento do Shopping Barra um total de dez profissionais entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e médicos prestarão atendimento aos foliões. No sábado, dia 18, a equipe será reforçada com mais um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem. O espaço é equipado com dez leitos de observação e uma sala vermelha com suporte avançado de vida (sala de estabilização/emergência). De acordo com a coordenadora do módulo, Ana Paula Barbosa, nos anos anteriores o maior número de ocorrências no espaço foram de casos de agressão física e embriaguez.

No posto de saúde do Farol da Barra há 20 leitos de observação e uma sala vermelha. No espaço, atuam 13 profissionais de saúde, sendo quatro médicos, dois enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem e dois assistentes sociais. Segundo o coordenador da Assistência Farmacêutica de Salvador, Bruno Viriato, o PA do Farol da Barra e o Milton Santos, em Ondina, são os últimos equipamentos a serem desmontados no circuito. “Funcionamos até o último trio passar na quarta-feira de cinzas para garantir o atendimento de todos os baianos e turistas”.

Em todas as unidades, que funcionam 24 horas, fica disponível uma ambulância do Samu para remoção imediata de pacientes que necessitarem encaminhamento para unidades de retaguarda, além de equipes de cirurgiões buxo-maxilo que atuam de forma rotativa de acordo com a necessidade dos postos.