MP pede afastamento da Bamor e da TUI por dois anos de eventos esportivos

O Ministério Público estadual ajuizou nesta segunda-feira (12) uma ação civil pública contra as principais torcidas organizadas de Bahia e Vitória, Bamor e Os Imbatíveis (TUI). A promotora Thelma Leal requer que a Justiça determine que as duas organizadas fiquem afastadas dos estádios por dois anos, em todo país.

Na ação, o MP requer também que a Justiça impeça que todos os associados membros das torcidas frequentem e compareçam aos referidos eventos e seu entorno em um raio de cinco mil metros. Não devem ser permitidas pessoas que usem itens que identifiquem signos das torcidas, incluindo aí camisas, bonés, calções e faixas, pede o MP. Também deve ser proibida a venda de itens das organizadas nas proximidades dos jogos, pede a ação.

A promotora cita o caso de violência generalizada que aconteceu no início do mês em São Caetano, deixando três feridos. Vídeos que circulam nas redes sociais e informações da polícia permitem identificar dezenas de torcedores usando roupas que os identificam como sendo de organizadas.

“Em outra cena de extrema violência, durante a confusão de envolvidos, um carro dá ré e intencionalmente atinge parte das pessoas que estavam na pista, causando lesões corporais”, ressaltou a promotora de Justiça.

Na ação, o MP pede também o fechamento da sede da Bamor para realização de eventos e concentração de torcedores, ainda que sem utilizar os elementos identificativos da torcida, nos dias de jogos do time respectivo, pelo prazo de um ano; e o fechamento da sede da TUI para realização de eventos e concentração de torcedores nos dois dias que antecedem os jogos do time respectivo, enquanto durar a suspensão deferida pela Justiça.

Além disso, a torcida TUI terá que publicar em suas redes sociais oficiais o motivo da suspensão, ou seja, a decisão da Justiça, na véspera de cada partida que o respectivo time disputar, durante o tempo que durar a suspensão. Em caso de descumprimento das torcidas, o MP pede que seja fixada multa diária de R$ 5 mil.

“As torcidas organizadas descumpriram as normas do Estatuto do Torcedor e do Código de Defesa do Consumidor, e ignoraram o acordo extrajudicial que prevê especificadamente medidas para prevenção e punição à violência, tumulto e práticas ilícitas, dentro e fora dos estádios, firmado com o MP em janeiro de 2011 e atualizado em 2014”, acrescenta a promotora.