MP pede mais informações sobre inquérito que investiga morte de casal no Horto Florestal

A Promotoria do Ministério Público (MP-BA) pediu que a Polícia Civil envie mais detalhes sobre as investigações da morte do casal Elton Gonçalves Campelo, de 35 anos, natural de Juazeiro, e sua namorada Isabela Valença, 33. Os dois estavam no edifício Terrazzo Imperiale, que fica no Horto Florestal, um dos bairros mais nobres de Salvador, quando o crime aconteceu no dia 10 de janeiro deste ano.

O MP fez o pedido à Central de Inquéritos na última terça-feira (6) e o órgão fica encarregado de repassá-lo à Polícia Civil, responsável pelas apurações do caso.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que a 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico concluiu o inquérito e o remeteu ao MP-BA no dia 12 de fevereiro. A PC alega que não pode dar mais detalhes do documento porque conduz as investigações de maneira sigilosa.

Relembre o caso

O casal Elton Gonçalves Campelo e Isabela Valença foi encontrado sem vida pelos familiares de Elton. As suspeitas da polícia eram de que a mulher teria disparado contra o namorado e cometido suicídio logo depois.

De acordo com a investigação policial, os corpos de Elton e Isabela foram encontrados pelos pais de Elton, a decoradora Elza Campelo e o empresário Gladston Campelo, donos do apartamento, que estavam em outro quarto na hora do crime.

Elton e Isabela foram mortos com tiros na cabeça. O corpo dele foi encontrado em cima da cama da suíte onde o casal estava, enquanto o dela foi achado no banheiro do cômodo. Ao lado dela, estava a arma do crime, uma pistola que pertencia a Elton, que tinha porte de arma.

Elton morava em Juazeiro, na região do Vale São Francisco, onde nasceu. Já Isabela morava em Petrolina, cidade vizinha, em Pernambuco. As investigações apontaram que não houve discussão antes do crime. No dia anterior, Isabela chegou a postar uma foto com o namorado em sua rede social. Os dois namoravam desde 2018.