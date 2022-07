MP promove seminário sobre biopolíticas e mulheres negras

O Ministério Público promove nos dias 27 e 28 desse mês, o “6° Seminário Biopolíticas e Mulheres Negras" em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, em 25 de julho.

O fórum de discussão, integrado por mulheres negras de diversas áreas do conhecimento, trata de temas como: feminicídio negro, justiça ambiental, amor como ato político e afroempreendedorismo.

A abertura do encontro acontecerá no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no dia 27, às 18h.

No dia seguinte, as discussões seguem no Auditório J.J Calmon de Passos, da sede do MP, em Nazaré, de 8 às 12 e das 14h às 18h.

As inscrições podem ser feitas no site.